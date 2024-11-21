Легендарное купе Jaguar XJS восстановили: названы цены и характеристики

Кузов оригинального Jaguar претерпел серьезную переработку: у него агрессивный аэродинамический обвес с расширенными колесными арками, а все наружные панели выполнены из углепластика. Фары и фонари полностью светодиодны. По сравнению с оригинальными 15-дюймовыми колесами современная "обувь" значительно увеличила размеры: 18 дюймов спереди и 19 дюймов сзади.

TWR Supercat стал двухместным, хотя Jaguar XJS имел посадочную формулу 2+2. Зато сиденья нашли электропривод, а багажное отделение расширено. Салон украшен темно-красной кожей с углепластиковыми и металлическими вставками. Также появились обязательные современные атрибуты в виде контурной подсветки, экранов приборов и медиасистемы. Последняя имеет поддержку протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом сохранен родной двигатель V12, но расточен с 6,3 до 6,5 л и дополнен нагнетателем. Теперь мотор выдает 670 л. и 730 Нм, что значительно больше оригинальных 285 л.с. и 431 Нм. Трехступенчатый "автомат" заменен шестиступенчатой "механикой", передающей всю тягу на заднюю ось.

Отмечается, что всего будет выпущено 88 экземпляров TWR Supercat. В Британии TWR Supercat стоит не менее 285 тысяч долларов.