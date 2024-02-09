Легендарна траса залишиться у Формулі-1 ще на десять років

Знакова траса в графстві Нортгемптоншир прийматиме Гран-прі Британії мінімум до 2034 року. "Сільверстоун" у графіку етапів Формули-1 з'явився в дебютний сезон 1950 року та лише кілька разів випадала з календаря на користь автодромів "Ейнтрі" (1955, 1957, 1959, 1961, 1962) та "Брендс-Гетч" (1964-1986 у парні роки).

Гран-прі Британії був першим етапом в історії F1. "Сільверстоун" став другим культовим автодромом, із яким Королева автоспорту цьогоріч продовжила контракт після "Сузуки". Окрім того, новим господарем Гран-прі Іспанії на 2026-2035 рр. став Мадрид.

Прийдешній сезон Формули-1 розпочнеться з гонки в Бахрейні 2 березня. Натомість Гран-прі Британії цьогоріч запланований на 7 липня. У статусі чемпіона сезон-2024 розпочне нідерландець Макс Ферстаппен. Він тріумфував у "Сільверстоуні" торік.

Що відомо про "Сільверстоун"

Збудований у 1948 році автодром, пережив кілька реновацій. Траса прокладена на аеродромі Королівських військово-повітряних сил часів Другої світової війни.

Уперше Гран-прі Формули-1 автодром прийняв у 1950 році. Рекордсменом за кількістю перемог залишається Льюїс Хемілтон (8). Серед команд чемпіонату найбільше перемог здобули пілоти "Феррарі" (14). У сезоні-2020 "Сільверстоун" прийняв два етапи – Гран-прі Британії та Гран-прі 70-річчя F1.

Обличчям траси стала Міс Велика Британія-2008 Джемма Дон Гарретт. Автодром також приймає етапи MotoGP, Чемпіонату легковиків Великої Британії BTCC, Британського чемпіонату GT і "Класики Сільверстоуна".