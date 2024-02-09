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Легендарная трасса останется в Формуле-1 еще на десять лет

Фото: Макс Ферстаппен между двумя британцами на подиуме в прошлом году (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеждмент Королевских автогонок продлил контракт с британским автодромом "Сильверстоун" на длительный период.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Знаковая трасса в графстве Нортгемптоншир будет принимать Гран-при Британии минимум до 2034 года. "Сильверстоун" в графике этапов Формулы-1 появился в дебютный сезон 1950 года и лишь несколько раз выпадал из календаря в пользу автодромов "Эйнтри" (1955, 1957, 1959, 1961, 1962) и "Брэндс-Хэтч" (1964-1986 в парные годы).

Гран-при Великобритании был первым этапом в истории F1. "Сильверстоун" стал вторым культовым автодромом, с которым Королева автоспорта в этом году продлила контракт после "Сузуки". Кроме того, новым хозяином Гран-при Испании на 2026-2035 гг. стал Мадрид.

Грядущий сезон Формулы-1 начнется с гонки в Бахрейне 2 марта. Гран-при Британии в этом году запланирован на 7 июля. В статусе чемпиона сезон-2024 начнет нидерландец Макс Ферстаппен. Он триумфовал в "Сильверстоуне" в прошлом году.

Что известно о "Сильверстоуне"

Построенный в 1948 году автодром, пережил несколько реноваций. Трасса проложена на аэродроме Королевских военно-воздушных сил времен Второй мировой войны.

В первый раз Гран-при Формулы-1 автодром принял в 1950 году. Рекордсменом по количеству побед остается Льюис Хэмилтон (8). Среди команд чемпионата больше всего побед одержали пилоты "Феррари" (14). В сезоне-2020 "Сильверстоун" принял два этапа – Гран-при Британии и Гран-при 70-летия F1.

Лицом трассы стала Мисс Великобритания-2008 Джемма Дон Гарретт. Автодром также принимает этапы MotoGP, Чемпионата легковушек Великобритании BTCC, Британского чемпионата GT и "Классики Сильверстоуна".

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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Формула-1