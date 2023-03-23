Легендарна стайня знайшла винного в провальному старті сезону Формули-1

Британська команда Королівських автоперегонів "Макларен" попрощалася з технічним директором Джеймсом Кі. У нинішньому сезоні стайня не набрала жодного очка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

На фоні невдалого початку кампанії британці вирішили провести реорганізацію. Повноваження звільненого функціонера розділять між трьома менеджерами.

Кі негайно покинув "Макларен". Тепер його функції виконуватиме тріо спеціалізованих технічних директорів, які підпорядковуватимуться босу стайні Андреа Стеллі. Зокрема, Пітер Продром відповідатиме за аеродинаміку, а Ніл Голді – за інженерію і дизайн.

Третя позиція залишатиметься вакантною до січня. Із 2024 року за концепцію і продуктивність боліда відповідатиме Давід Санчес. Французький фахівець нещодавно покинув "Феррарі" та за правилами чемпіонату повинен відбути "технічний карантин".

У сезоні-2023 "Макларен" разом із "Альфа Таурі" ще не набирав очок. Британець Ландо Норріс двічі приїхав 17-м, а дебютант Оскар Піастрі з Австралії не зміг фінішувати в Бахрейні та завершив на 15-й позицїі Гран-прі Саудівської Аравії.