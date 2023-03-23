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Легендарная конюшня нашла виновного в провальном старте сезона Формулы-1

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Уокинг, Четверг 23 марта 2023 16:21
Легендарная конюшня нашла виновного в провальном старте сезона Формулы-1 Фото: Андреа Стелла устроил кадровую революцию в "Макларене" (facebook.com/McLarenRacing)
Автор: Антон Федорцив

Британская команда Королевских автогонок "Макларен" простилась с техническим директором Джеймсом Ки. В нынешнем сезоне конюшня не набрала ни одного очка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

На фоне неудачного начала кампании британцы решили провести реорганизацию. Полномочия уволенного функционера разделят между тремя менеджерами.

Ки незамедлительно покинул "Макларен". Теперь его функции будет исполнять трио специализированных технических директоров, которые будут подчиняться боссу конюшни Андреа Стелле. В частности, Питер Продром будет отвечать за аэродинамику, а Нил Холди – за инженерию и дизайн.

Третья позиция будет оставаться вакантной до января. С 2024 года за концепцию и производительность болида будет отвечать Давид Санчес. Французский специалист недавно покинул "Феррари" и по правилам чемпионата должен отбыть "технический карантин".

В сезоне-2023 "Макларен" вместе с "Альфа Таури" еще не набирал очков. Британец Ландо Норрис дважды приехал 17-м, а дебютант Оскар Пиастри из Австралии не смог финишировать в Бахрейне и завершил на 15-й позиции Гран-при Саудовской Аравии.

К слову, ранее автопроизводитель "Ауди" приобрел первый пакет акций конюшни "Заубер".

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