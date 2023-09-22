Легендарна стайня Формули-1 запросила в пілоти чемпіона Ле-Мана

Чемпіон світу з автоперегонів на витривалість-2022 поповнив лави Формули-1. У новому сезоні він виконуватиме роль підміни в "Макларені", а також працюватиме на симуляторі та тестах.

Хіракава приєднався до програми розвитку пілотів британської команди. 29-річний гонщик вразив керівництво стайні виступами в тривалих гонках упродовж останніх двох сезонів. Зокрема, досвідчений японець залишається лідером особистого заліку чемпіонату на витривалість серед гіперкарів.

"Я щасливий приєднатися до команди "Макларен" у ролі запасного пілота. Працювати з такою поважною командою – захоплива перспектива, тож я вдячний за цю можливість. Я вже познайомився з командою і спробував симулятор, що дозволило миттю взятися до справи", – розповів Хіракава.

Хто такий Рьо Хіракава

Уродженець префектури Хіросіма, розпочав кар'єру в перегонах у 13 років із картингу. У 2012 році завоював титул у японській Формулі-3.

На дорослому рівні виступав у Супер-Формулі, чемпіонаті Super GT, першості на витривалість FIA WEC. Здобув чемпіонський титул в Super GT за підсумками сезону-2017, тріумфував у "24 годинах Ле-Мана" в 2022 році та виграв чемпіонат FIA WEC торік. Пілотує болід команди Toyota Gazoo Racing.

У випадку виходу на старт у Формулі-1 стане 22-м гонщиком серії з Японії. Наразі єдиним представником Країни сонця, що сходить, у Королівських автоперегонах залишається Юкі Цунода з "Альфа Таурі".