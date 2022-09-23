Легендарна стайня Формули-1 відпустить пілота після сезону-2022

Третій сезон за кермом британської команди стане останнім для пілота. Канадець проведе ще 6 гран-прі в складі "Вільямса".

Латіфі приєднався до стайні перед сезоном-2020 в статусі віце-чемпіона Формули-2. У дебютній кампанії канадський гонщик очок не набирав. Натомість у сезоні-2021 він двічі зумів фінішувати в очковій зоні. Зокрема, на Гран-прі Угорщини Латіфі посів 7-ме місце.

У нинішньому сезоні гонщик не набрав жодного пункта та лише одного разу був близьким до топ-10 – на Гран-прі Британії він завершив гонку 12-м. Тим часом його партнер по команді Алекс Албон тричі набирав очки, а резервний пілот Нік де Вріз із першої спроби фінішував 9-м у Монці.

Останній опинився серед претендентів на місце Латіфі у "Вільямсі". Конкуренцію нідерландцю складуть Логан Сарджент зі США, колишній пілот "Альфа Ромео" Антоніо Джовінацці та Мік Шумахер ("Хаас").

Напередодні Юкі Цунода продовжив контракт із "Альфа Таурі" на сезон-2023. Японський пілот цьогоріч набрав 11 очок у чемпіонаті та зберіг місце в команді на фоні зближення сестринської команди "Ред Булл" і виробника двигунів "Хонда".