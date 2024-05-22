Легендарна стайня Формули-1 презентувала нову ліврею на честь Сенни

Історичний гранд F1 відмовився від помаранчевої барви на черговий етап сезону-2024. Натомість боліди стайні набули кольорів бразильського прапора.

Нова ліврея "Макларена" та комбінезони пілотів натхненні впізнаваним шоломом Сенни. Легендарний бразилець виступав у головному уборі з коловими смугами жовтого, зеленого та чорного кольорів. Тепер ці барви стали основою для розфарбування машин.

Основною барвою стала жовта. Натомість в зеленій виконана задня частина боліда, а чорний опинився по боках машин. Фоном для номерів Ландо Норріса та Оскара Піастрі став темно-синій.

Хто такий Айртон Сенна

Уродженець Сан-Паулу, в 13 років дебютував у змаганнях із картингу. До Формули-1 дістався перед сезоном-1984.

Після першого року за кермом "Тоулмена" перебрався в "Лотус", кольори якого захищав упродовж трьох сезонів. У 1988-1993 рр. виступав за "Макларен". У лавах британської команди тричі став чемпіоном світу та ще двічі – віце-чемпіоном. На ці роки припало знамените суперництво з французом Простом.

Загинув на Гран-прі Сан-Марино в 1994 році. Багато років залишався рекордсменом Формули-1 за кількістю поулів (65), але пізніше його результат побили Шумахер-старший та Хемілтон. Загалом здобув 41 перемогу в F1, 80 разів зійшов на подіум і проїхав 19 найшвидших кіл.

Прізвиська – "Чарівник", "Людина дощу". Цьогоріч вийде серіал "Сенна" від Netflix із Габріелем Леоне в головній ролі.