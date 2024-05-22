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Легендарная конюшня Формулы-1 представила новую ливрею в честь Сенны

Фото: "Макларен" разово сменил имидж (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Британская конюшня "Макларен" на грядущем Гран-при Монако будет выступать в особых красках для чествования трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Twitter команды.

Исторический гранд F1 отказался от оранжевого цвета на очередной этап сезона-2024. Болиды конюшни приобрели цвета бразильского флага.

Новая ливрея "Макларена" и комбинезоны пилотов вдохновлены узнаваемым шлемом Сенны. Легендарный бразилец выступал в головном уборе с круговыми полосами желтого, зеленого и черного цветов. Теперь эти цвета стали основой для раскраски машин.

Основным цветом стал желтый. В зеленом же выполнена задняя часть болида, а черный оказался по бокам машин. Фоном для номеров Ландо Норриса и Оскара Пиастри стал темно-синий.

 

 

 

Кто такой Айртон Сенна

Уроженец Сан-Паулу, в 13 лет дебютировал в соревнованиях по картингу. До Формулы-1 добрался перед сезоном-1984.

После первого года за рулем "Тоулмена" перебрался в "Лотус", цвета которого защищал в течение трех сезонов. В 1988-1993 гг. выступал за "Макларен". В рядах британской команды трижды стал чемпионом мира и еще дважды – вице-чемпионом. На эти годы пришлось знаменитое соперничество с французом Простом.

Погиб на Гран-при Сан-Марино в 1994 году. Многие годы оставался рекордсменом Формулы-1 по количеству поулов (65), но позже его результат побили Шумахер-старший и Хэмилтон. В общей сложности одержал 41 победу в F1, 80 раз взошел на подиум и проехал 19 самых быстрых кругов.

Прозвища – "Волшебник", "Человек дождя". В этом году выйдет сериал "Сенна" от Netflix с Габриэлем Леоне в главной роли.

К слову, ранее Норрис оформил дебютную победу под эгидой Формулы-1.

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Формула-1