Легендарна стайня Формули-1 обрала моториста на новий період

Команда Королівських автоперегонів "Макларен" вирішила не шукати нового постачальника двигунів і продовжила співпрацю з німецьким виробником "Мерседес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

Британська команда оголосила про новий договір із мотористом. Співпраця з легендарним концерном триватиме мінімум до 2030 року.

"Макларен" став першим підтвердженим клієнтом "Мерседеса" в рамках нового регламенту. Технічні зміни у F1 запрацюють в сезоні-2026. Стайня продовжить використовувати силові установки давнього партнера, з яким вперше почала працювати в 1995 році.

Саме в тандемі з "Мерседесом" британська стайня завоювала наразі останні титули в особистому заліку та Кубку конструкторів. За кермом "Макларена" з німецьким двигуном двічі чемпіоном став Міка Хаккінен (1998, 1999) і Льюїс Хемілтон (2008). Кубок конструкторів команда завоювала в сезоні-1998.