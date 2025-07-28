Ванга предсказывала контакт с инопланетянами в 2025 году: что она говорила

Болгарская провидица Баба Ванга, известная своими удивительно точными пророчествами, несмотря на слепоту, делала потрясающее предсказание на 2025 год - человечество ждет первый контакт с внеземной жизнью.

О чем именно говорила провидица и какой контакт с внеземными существами она предсказала, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times

Инопланетяне на спортивной арене?

Согласно сообщениям, Ванга предсказала, что человечество встретится с инопланетянами во время большого международного спортивного события в 2025 году.

В календаре на этот год уже есть такие громкие события, как финал Евро среди женщин, гонки Формулы-1 и Кубок мира по регби среди женщин.

Это вызывает оживленные разговоры и ожидания - может ли стадион, заполненный зрителями, стать местом для исторического телевизионного события?

Это пророчество подкрепляет и бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "Живым Нострадамусом".

Он высказал подобное видение, однако, по его мнению, не летающие тарелки, а научный прогресс приведет к открытию инопланетян. Саломе указывает на космический телескоп Джеймса Уэбба NASA как ключевой инструмент для подтверждения разумной внеземной жизни.

"Благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество может наконец получить ответ на вопрос о существовании внеземной жизни. Правительства, такие как США, могут рассекретить файлы об НЛО. Если это правда, эти открытия могут революционизировать наше понимание Вселенной - и нас самих", - сказал Саломе.

Что еще Ванга предсказала на 2025 год?

Хотя контакты с инопланетянами привлекли наибольшее внимание, предсказания Бабы Ванги на 2025 год выходят далеко за пределы межзвездных вопросов. Вот что она, по сообщениям, предсказала:

Большое стихийное бедствие. Возможно, землетрясение, а затем цунами, поразит Азию. Хотя дата не называется, угроза остается значительной в сейсмически активных регионах, и это пророчество заставляет задуматься.

Глобальный экономический коллапс. Ванга предупреждала о серьезном экономическом спаде, характеризующемся широкой безработицей и финансовой нестабильностью. Это тревога, которая резонирует с современными нестабильными мировыми рынками.

Новые болезни и медицинские прорывы. Она предсказала появление неизвестных болезней, а также медицинских прорывов, включая протезы органов и потенциальные методы лечения хронических заболеваний.

Сокращение населения Европы. Ванга предсказала резкое сокращение населения в Европе, повторяющее современные демографические тенденции снижения рождаемости и старения населения.

Конец социальных разногласий. В более оптимистичном видении Ванга предсказала конец кастовых и расовых разногласий, представляя себе более единое и инклюзивное человеческое общество.

Насколько точными окажутся эти пророчества, покажет лишь время. Но бесспорно, предсказания Бабы Ванги продолжают интриговать и заставляют задуматься о будущем человечества.