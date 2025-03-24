Легенда "Шахтаря" очолив "Чорноморець"

24 березня Кучера було офіційно представлено команді "моряків". Разом з ним у тренерському штабі "Чорноморця" працюватимуть асистенти – Тарас Гвоздик та Владислав Бурлака. Новий керманич "чорно-синіх" вже провів перше тренування.

"Щодо задач, тут немає жодного секрету: всі розуміють, що "Чорноморець" має бути в еліті українського футболу. Команда з великою історією. Звичайно, хочеться, щоб вона залишилась в УПЛ. Тому треба багато попрацювати, щоб вивести хлопців на той рівень, на який нам потрібно. Це, мабуть, виклик для мене. Будемо робити все можливе, щоб досягти потрібного результату", – пояснив тренер своє рішення очолити одеситів прес-службі "Чорноморця".

Одеська команда здобула лише 4 перемоги у 21-му матчі поточного сезону. Після зимової паузи, "моряки" зуміли здолати лише ще більш кризовий ковалівський "Колос", а потім поступились у трьох поєдинках поспіль. Як результат, опинились на 15-му місці з 15-ма очками. Стільки ж має "Інгулець", який йде останнім. Одесити випереджають клуб з Петрового лише за додатковими показниками.

Хто такий Олександр Кучер

42-річний уродженець Києва, який отримав визнання, виступаючи за донецький "Шахтар".

Крім "гірників" грав за харківські "Арсенал" і "Металіст", донецький "Металург", львівські "Карпати", вірменський "Бананц" та турецький "Кайсеріспор". Загалом провів 492 офіційні матчі, забив 23 м'ячі.

У складі "Шахтаря" був володарем Кубка УЄФА, 7-разовим чемпіоном України, 6-разовим володарем Кубка та Суперкубка країни. У збірній України зіграв 57 матчів, забив 2 голи.

Як тренер працював з харківським "Металістом" та "Дніпром-1". З дніпровським колективом здобув срібні медалі чемпіонату України-2022/23.