Легенда НХЛ підписав контракт із "Бостоном" і відразу завершив кар'єру
Колишній оборонець збірної Словаччини Здено Хара красиво обставив власне завершення кар'єри. Ветеран підписав одноденний контракт із "Бостон Брюїнз", щоб піти на пенсію хокеїстом "ведмедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
45-річний словак уклав угоду з "Брюїнз" на один день. Після цього він відразу оголосив про завершення ігрової кар'єри.
Хара провів у складі "Бостона" 14 сезонів (із перервою) у 2006-2020 рр. і завоював із командою Кубок Стенлі в 2011 році. У сезоні 2008/09 словацький хокеїст отримав приз "Норріс Трофі" як найкращий оборонець ліги. Усього в НХЛ Хара провів 24 сезони, також захищаючи кольори "Нью-Йорк Айлендерс", "Оттави" та "Вашингтона".
За 1680 матчів регулярної першості НХЛ словак набрав 680 очок – 209 шайб і 471 асист. Натомість у плей-офф оборонець набрав ще 70 пунктів (18+52) за 200 ігор. У сезоні 2021/22 Хара дійшов до фіналу Східної конференції з "Айлендерс".
Ветеран є вихованцем "Дукли" з рідного Тренчина на заході Словаччини. Також недовго виступав за "П'єштяни" та празьку "Спарту", У складі національної команди двічі став віце-чемпіоном світу (2000, 2012).
Рекорди та досягнення Здено Хари
Найвищий гравець Національної хокейної ліги в історії – 2,06 м.
Перший хокеїст із Варшавського блоку в історії НХЛ, який був капітаном у фіналі Кубка Стенлі.
Найстаріший оборонець в історії ліги, який закинув переможну шайбу в плей-офф Кубка Стенлі – 42 роки та 30 днів.
Найстаріший оборонець в історії НХЛ, який оформив гол у фіналі Кубка Стенлі – 42 роки та 83 дні.
Оборонець із найбільшою кількістю ігор в історії ліги – 1680 матчів регулярного чемпіонату.
What a player.— Boston Bruins (@NHLBruins) September 20, 2022
What a leader.
What a career.
What a legacy. pic.twitter.com/iT8jnG2F3w
До слова, раніше "Сан-Хосе" вирішив закріпити за форвардом Марло джерсі з 12-м номером.
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