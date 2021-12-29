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Легальное пребывание белорусов в Украине. Кабмин продлил срок

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Украина, Среда 29 декабря 2021 14:51
Легальное пребывание белорусов в Украине. Кабмин продлил срок Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Украины заявил, что Кабинет министров продлил срок легального пребывания граждан Беларуси в Украине. Об этом правительство страны просили представители "Белорусский дом в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Шмыгаль в ответ на вопрос депутата Алексея Гончаренко сказал, что легальное пребывание белорусов в Украине продлили еще на год.

В частности, речь идет о постановление правительства, которое позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток.

Ранее граждане Беларуси просили украинскую власть о продлении срока.

"Представители общественного объединения "Белорусский дом в Украине" поблагодарили украинскую сторону за поддержку белорусов, однако акцентировали внимание на необходимости продолжения в год срока действия постановления правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал, что более 23 тысяч граждан Беларуси попросили убежища в Польше. Они бежали с Беларуси от политических репрессий.

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Денис Шмыгаль
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