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Легалізувала безправ'я. Росія офіційно вийшла з договорів Ради Європи про права людини

Фото: Росія офіційно вийшла з договорів Ради Європи про права людини (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росія офіційно вийшла з міжнародних конвенцій, які є основоположними у сфері прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця.

Держдума РФ ухвалила закон про "припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи", який стосується Конвенції про захист прав людини та основних свобод, Конвенції про припинення тероризму та Статуту Ради Європи.

У такий спосіб Кремль, для якого тотальне порушення прав і свобод давно стало нормою, сподівається уникнути тиску міжнародної спільноти, яка вимагає дотримання цих прав. Зокрема це стосується злочинів росіян, що були скоєні під час повномасштабної війни в Україні.

"Хай не мають ілюзій! Знайдемо механізми, аби найбільше зло 21-го століття було покарано, а вище політичне та військове керівництво РФ - опинилося на лаві підсудних", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, сьогодні омбудсмен заявив, що двоє росіян після обміну знову потрапили в український полон.

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