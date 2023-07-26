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Легалізація медичного канабісу: думки українців розділилися

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Україна, Середа 26 липня 2023 12:31
Легалізація медичного канабісу: думки українців розділилися Фото: легалізацію канабісу підтримує третина українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку липня 2023 року серед українців немає одностайності щодо легалізації канабісу в медичних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова, представлені на прес-конференції.

За даними опитування, 34,9% респондентів підтримують ініціативу уряду, 36,8% виступають проти, 12,1% не знають, що це таке, а 16,3% вагаються з відповіддю.

Легалізація медичного канабісу: думки українців розділилися

Опитування проведене Центром Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Легалізація канабісу

Верховна рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Законопроект покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета - створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Раніше легалізацію медичного канабісу підтримав Володимир Зеленський. На його думку, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики фізичної та ментальної реабілітації.

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