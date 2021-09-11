Легализация криптовалют и анонс презентации Apple. Главное из мира технологий

Традиционная осенняя презентация новых гаджетов анонсирована на 14 сентября. Украина делает важный шаг к легализации криптовалют, а Сальвадор уже сделал биктойн законным платежным средством.

Новый iPhone покажут 14 сентября

Большая презентация Apple пройдет уже на следующей неделе 14 сентября. Начало запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Ожидается, что компания представит новую линейку смартфонов iPhone 13, беспроводные наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.

Apple планирует выпускать полностью стеклянные iMac

Также стало известно, что Apple запатентовала полностью стеклянный компьютер iMac. Предполагается, что в цельный корпус может быть встроена клавиатура, но в альтернативных вариантах она может быть отделяемой.

Традиционно для iMac процессор, материнская плата, оперативная память и прочие составляющие останутся расположены внутри корпуса. Не исключено, что экран будет создан на базе гибкой OLED-панели.

Facebook и Ray-Ban выпустили "умные" очки

Американская компания Facebook представила первые свои "умные" очки. Они созданы совместно с Ray-Ban, модель называется Ray-Ban Stories.

Очки получили две камеры, встроенные в оправу рядом с линзами. При этом во время съемки фото или видео загорается индикатор, который оповещает окружающих о записи. В дужки встроены миниатюрные динамики и микрофоны для прослушивания музыки и звонков.

Стоимость очков составит от 299 долларов.

Twitter будет маркировать ботов

Сервис микроблогов Twitter тестирует функцию, которая в дальнейшем будет маркировать аккаунты ботов. Предполагается, что она поможет отличать "хорошие" боты от спама. На страницах профиля бот-аккаунтов появится соответствующая отметка, также она будет и на сообщениях.

На данный момент функцию тестирует ограниченное количество пользователей по специальному приглашению.

Сальвадор первым в мире признал биткойн деньгами

Сальвадор 7 сентября стал первой страной в мире, которая признала биткойн в качестве законного платежного средства. Власти надеются на снижение комиссионных расходов на миллионы долларов.

Ожидается, что легализация биткойна позволит сальвадорцам сэкономить 400 млн долларов, которые ежегодно идут на комиссию за переводы из США. Только в прошлом году денежные переводы составили 6 млрд долларов или 23% ВВП Сальвадора.

Украина намерена легализовать криптовалюты

Тем временем Украина тоже делает шаги к легализации криптовалют. Верховная рада приняла закон о виртуальных активах. Он определяет понятие и правовой статус виртуального актива, и после подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

Ожидается, что закон позволит международным криптокомпаниям выйти на украинский рынок.