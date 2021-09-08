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Apple планирует выпускать полностью стеклянные iMac

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Среда 08 сентября 2021 16:59
Apple планирует выпускать полностью стеклянные iMac Фото: Apple планирует выпускать полностью стеклянные iMac (patentlyapple.com)
Автор: Валерия Полищук

Бюро патентов и торговых марок США опубликовало патент, выданный Apple, который касается компьютера iMac нового поколения. Настольный компьютер выполнен из сплошного стеклянного корпуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Patently Apple.

Согласно патенту, конструкция имеет ряд изгибов с альтернативными идеями, включая настольный аксессуар аналогичной формы, предназначенный для MacBook.

Выданный Apple патент охватывает новое видение будущего iMac, выполненного со стеклянным корпусом, который включает непрерывную поверхность, определяемую верхней частью, нижней частью и переходной частью.

Будущий iMac будет включать дисплей, соединенный с элементом стеклянного корпуса и сконфигурированный для обеспечения визуального вывода на область дисплея. Устройство может включать клавиатуру, соединенную со стеклянным элементом корпуса и сконфигурированную для обнаружения ввода в области ввода. В альтернативных вариантах клавиатура может быть отделяемой.

Причем все компоненты устройства, включая процессор, материнскую плату, оперативную память и прочие составляющие, расположены внутри корпуса.

Также устройство имеет подставку, которая позволяет ему держаться ровно на горизонтальной поверхности.

По всей видимости, экран моноблока создан на базе гибкой OLED-панели, поскольку его дисплей также немного изгибается книзу.

Стекло для компьютера инженеры планируют изготовлять из прозрачных, покрытых, окрашенных или других материалов, обработанных для получения непрозрачного компонента. Также корпус содержит полупрозрачные полимеры и полупрозрачную керамику.

Apple планирует выпускать полностью стеклянные iMac

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