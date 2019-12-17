Легализация "игорки": эксперты считают проект Кабмина наиболее перспективным

Одной из причин "пробуксовки" законопроекта о легализации игорного бизнеса, который Верховная рада может уже сегодня, 17 декабря, принять за основу, является мощное теневое антилобби. Такое мнение высказала президент украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко.

"Прежде всего, на сегодня есть достаточно мощное антилобби в виде "Государственной лотереи", собственники которой, безусловно, сделают все возможное, чтобы законодательство не было принято вообще, либо было принято, как можно позже. Это одна из основных причин. Также есть определенный конфликт интересов, выраженный отсутствием единого мнения на предмет игровых автоматов. От того, какими будут переходные положения законопроекта, будет понятно, заработает ли закон вне зависимости от того, какой вариант будет принят, или же запуск закона после принятия будет длительным и болезненным", - прокомментировала Сергиенко.

Солидарен с коллегой экономический эксперт Александр Паращий. По его мнению, законопроекты по игорному бизнесу очень долго муссируются только по одной причине.

"Налицо – пересечение очень многих интересов. Есть люди, которые настаивают на всеобщей легализации, так как это выгодный бизнес. И есть люди, которые из каких-то более высоких побуждений считают, что это неправильно", - сказал эксперт.

Паращий считает, что за счет поддержки президента Украины наиболее перспективен проект Кабмина.

"Думаю, что все будет зависеть от позиции президента. Если Зеленский продолжит настаивать на кабминовском варианте, наверное, у этого законопроекта есть шанс. Не будет принят закон – не будет доходов от игорного бизнеса", - считает аналитик.

По прогнозам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в ходе заседания профильного комитета, правительству, возможно, действительно удастся найти компромиссное решение. Он также согласен, что наибольшие шансы быть принятым - у законодательной инициативы правительства.

"На мой взгляд, в итоге будет принят либо кабминовский вариант закона, либо вообще никакой не примут", - резюмировал эксперт.

Как известно, сегодня народные депутаты попытаются выполнить поручение президента по проекту закона № 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр". В соответствии с поручением Зеленского Рада должна была принять соответствующий закон еще до 1 декабря.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины предлагает:

ограничить количество лицензий, игорных заведений и игрового оборудования;

разрешить размещение игорных заведений исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды — для залов игровых автоматов и класса 5 звезд — для казино);

ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок/выплаты выигрышей и регистрации выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая будет администрироваться налоговой службой;

ввести обязательную сертификацию игрового оборудования для проведения азартных игр по международным стандартам;

усилить финансовую и уголовную ответственность за деятельность в сфере азартных игр без лицензии;

установить целевое направление платежам за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

Как заверяют в Кабмине, принятие закона урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса и ограничит распространение игромании.