Легализация азартных игр и продажа земли подорвали рейтинг Зеленского

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизился. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос также выявил и основные причины падения рейтинга президента. В результате исследования выяснилось, что наибольше недоверие у украинцев вызывают внедрение рынка земли и легализация азартных игр.

Примечательно, что если "земельный" проект закона принят в первом чтении, то проект закона о легализации азартных игр еще даже не рассматривался Верховной радой (всего было подано 8 идентичных законопроектов).

По вопросу азартных игр общество не имеет единодушного мнения, но большая часть людей против азартных игр - 49,3%, за - 37,6%. При этом недавний опрос, специально посвященный легализации игрового бизнеса и проведенный социологической группой "Рейтинг", показал, что против легализации еще больше людей - 58%. Однако власти по инициативе лично президента все равно пытаются принять соответствующий закон.

По рынку земли мнение граждан Украины было известно и раньше, но теперь исследование выявило реальный уровень невосприятия продажи земли сельхозназначения - 57,9% против.

"Исходя из этого, не вполне понятно, на что рассчитывает власть, особенно если учесть, что в августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, то в ноябре - 35,9%. За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль. Скажем так: не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими. Все это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения", - считает глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Также исследование "ДемИнициатив" говорит о том, что в августе лишь 24,9% считали, что отсутствие у представителей власти опыта в политике и госменеджменте это минус, теперь таких стало 40,8%. То есть люди хотят видеть профессионалов у руля, а не дилетантов.

Как следствие, действия Зеленского, который выступает инициатором земельной реформы и легализации азартных игр, в августе воспринимались негативно 3,5% украинцев, а теперь - 8,2%.

"Если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, президента ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года, а также все это вместе спровоцирует народные волнения. Причем азартные игры и земля - это две самые мощные бомбы, которые рванут в любой момент", - считает Кушнирук.