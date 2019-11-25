Легалізація азартних ігор і продаж землі підірвали рейтинг Зеленського

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського знизився. Про це свідчать опубліковані результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування також виявило й основні причини падіння рейтингу президента. В результаті дослідження з'ясувалося, що найбільшу недовіру українців викликають впровадження ринку землі та легалізація азартних ігор.

Примітно, що якщо "земельний" проект закону прийнятий в першому читанні, то проект закону про легалізацію азартних ігор ще навіть не розглядався Верховною радою (всього було подано 8 ідентичних законопроектів).

З питання азартних ігор суспільство не має одностайної думки, але більша частина людей проти азартних ігор - 49,3%, за - 37,6%. При цьому недавнє опитування, спеціально присвячене легалізації грального бізнесу та проведене соціологічною групою "Рейтинг", показало, що проти легалізації ще більше людей - 58%. Проте влада за ініціативою особисто президента, все одно намагається прийняти відповідний закон.

По ринку землі думка громадян України була відома і раніше, але тепер дослідження виявило реальний рівень несприйняття продажу землі сільгосппризначення - 57,9% проти.

"Виходячи з цього, цілком зрозуміло, на що розраховує влада, особливо якщо врахувати, що в серпні 50,5% опитаних вважали, що Україна в цілому йде у вірному напрямку, то в листопаді - 35,9%. За такий короткий термін це дуже велике падіння, і саме азартні ігри і ринок землі зіграли в цьому дуже істотну роль. Скажімо так: якби влада не намагалася пропхати такі непопулярні рішення, то і результати опитування були б зовсім іншими. Все це говорить про високий непрофесіоналізм людей, які приймають рішення", - вважає голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Також дослідження "ДемІніціатив" говорить про те, що в серпні лише 24,9% вважали, що відсутність у представників влади досвіду в політиці і держменеджменті це мінус, тепер таких стало 40,8%. Тобто люди хочуть бачити професіоналів біля керма, а не дилетантів.

Як наслідок, дії Зеленського, який виступає ініціатором земельної реформи та легалізації азартних ігор, у серпні сприймалися негативно 3,5% українців, а тепер - 8,2%.

"Якщо Зеленський не зупинить легалізацію азартних ігор та запровадження ринку землі в тому вигляді, як воно було проголосовано в першому читанні, президента чекає катастрофічне падіння рейтингу до кінця цього року, а також все це разом спровокує народні хвилювання. Причому азартні ігри і земля - це дві найбільш потужні бомби, які вибухнуть в будь-який момент", - вважає Кушнірук.