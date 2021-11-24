Leeloo ai отзывы клиентов помогли создать №1 платформу автоматизации маркетинга

На этой неделе leeloo ai выпустила юбилейный релиз платформы для автоматизации интернет маркетинга, продаж и ретеншн, который содержит все лучшее и необходимое для создания сверхэффективных туннелей продаж, воронок, чат-ботов и автоматизированных систем клиент сервиса без технических навыков и программирования для бизнесов продающих товары, услуги, сервисы и онлайн курсы (B2B и B2C).

Используя функции платформы leeloo ai и No Code конструкторы автоматизации бизнес процессов, чат-ботов и мессенджер маркетинга, теперь каждый, даже новичок в интернет маркетинге, сможет быстро и просто запустить систему онлайн продаж, в которой будут и мини лендинги для высоких конверсий из холодной рекламы в подписчиков и заявки, и сквозная аналитика эффективности с учетом расходов на рекламу, инстаграм чат-боты, СRM система с планами продаж и автоматическим распределением заявок на менеджеров и полная автоматизация пути клиента, и приемы оплат, и интеграции с Google Analytics, Facebook Ads Manager, чаты на стероидах для быстрых продаж в переписках и поддержки клиентов, финансовые отчеты, умные рассылки и многое другое.

И все это теперь работает с Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber, VK, Apple iMessage, SMS, имейлами и IP телефонией (всеми доступными каналами связи с клиентом которые можно автоматизировать).

За 5 лет клиентами Лилу стали более 30,0000 клиентов из 52 стран мира, среди которых Лаборатория Касперского, Shell, Avis, Синергия, Деловая Среда (Сбер), LIKE Центр и даже звезды ТВ как Виктория Боня, Дмитрий Карпачев и др. а также 5500 малых, средних и крупных компаний, предпринимателей и маркетологов. Только за 2020 г клиенты Leeloo ai сгенерировали более $100,000,000 выручки.

Сегодня о Лилу множество отзывов в нишах интернет магазинов, инстаграм, продажах товаров, услуг, сервисов, онлайн-школ и тд.

Со слов Василия Рий, основателя платформы, именно благодаря отзывам клиентов Leeloo ai, команда смогла создать первую в своем роде и лучшую платформу для автоматизации продаж через мессенджеры, чат-боты, туннели продаж, а также запустить первую академию подготовки fullstack маркетологов и архитекторов туннелей продаж, чтобы помочь бизнесам с дефицитом эффективных интернет маркетинг специалистов.

Команда платформы leeloo.ai — это 60+ человек предпринимателей, маркетологов, продавцов, программистов, которые создают удобный и простой функционал для автоматизации бизнес процессов для таких же людей как они, которые оптимизируют затраты времени, ошибок и расходов с помощью технологий мессенджеров, чат-ботов и искусственного интеллекта.

Также в Leeloo ai всегда открыты вакансии на поиск талантов в отделы разработки продукта, маркетинга, продажи и клиент сервис, поэтому, если вы хотите любите стремительный рост навыков, свободу стартапа и стать частью быстро растущей ИТ компании — отправляйте свое резюме на почту HR отдела team@leeloo.ai