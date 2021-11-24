Leeloo ai відгуки клієнтів допомогли створити №1 платформу автоматизації маркетингу

На цьому тижні leeloo ai випустила ювілейний реліз платформи для автоматизації інтернет маркетингу, продажів та ретеншн, який містить все найкраще і необхідне для створення надефективних тунелів продажів, вирв, чат-ботів та автоматизованих систем клієнт сервісу без технічних навичок та програмування для бізнесів, що продають товари, послуги, сервіси та онлайн курси (B2B та B2C).

Використовуючи функції платформи leeloo ai та No Code конструктори автоматизації бізнес процесів, чат-ботів та месенджер маркетингу, тепер кожен, навіть новачок в інтернет маркетингу, зможе швидко та просто запустити систему онлайн продажів, у якій будуть і міні лендинги для високих конверсій із холодної реклами у передплатників і заявки, і наскрізна аналітика ефективності з урахуванням витрат на рекламу, інстаграм чат-боти, СRM система з планами продажу та автоматичним розподілом заявок на менеджерів та повна автоматизація шляху клієнта, та прийоми оплат, та інтеграції з Google Analytics, Facebook Ads Manager , чати на стероїдах для швидких продажів у листуваннях та підтримки клієнтів, фінансові звіти, розумні розсилки та багато іншого.

І все це тепер працює з Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber, VK, Apple iMessage, SMS, імейлами та IP телефонією (усі доступні канали зв'язку з клієнтом, які можна автоматизувати).

За 5 років клієнтами Лілу стали понад 30,0000 клієнтів із 52 країн світу, серед яких Лабораторія Касперського, Shell, Avis, Синергія, Ділове Середовище (Сбер), LIKE Центр і навіть зірки ТБ як Вікторія Боня, Дмитро Карпачов та ін. 5500 малих, середніх та великих компаній, підприємців та маркетологів. Лише за 2020 р. клієнти Leeloo ai згенерували понад $100,000,000 виручки.

Сьогодні про Лілу безліч відгуків у нішах інтернет магазинів, інстаграм, продаж товарів, послуг, сервісів, онлайн-шкіл і т.д.

За словами Василя Рій, засновника платформи, саме завдяки відгукам клієнтів Leeloo ai, команда змогла створити першу у своєму роді і найкращу платформу для автоматизації продажів через месенджери, чат-боти, тунелі продажів, а також запустити першу академію підготовки fullstack маркетологів та архітекторів тунелів продажів, щоб допомогти бізнесам із дефіцитом ефективних інтернет маркетинг спеціалістів.

Команда платформи leeloo.ai — це 60+ чоловік підприємців, маркетологів, продавців, програмістів, які створюють зручний та простий функціонал для автоматизації бізнес процесів для таких самих людей як вони, які оптимізують витрачання часу, помилок та витрат за допомогою технологій месенджерів, чат- ботів та штучного інтелекту.

Також у Leeloo ai завжди відкриті вакансії на пошук талантів у відділи розробки продукту, маркетингу, продажу та клієнт сервіс, тому, якщо ви хочете стрімке зростання навичок, свободу стартапу та стати частиною швидко зростаючої ІТ компанії — надсилайте своє резюме на пошту HR відділу team@leeloo.ai.