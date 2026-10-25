ua en ru
Вс, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Чуть не плакали": Путин признал влияние западных санкций на Россию

16:21 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Чуть не плакали": Путин признал влияние западных санкций на Россию Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Российский диктатор Владимир Путин начал публично жаловаться на западные санкции против РФ, а также цинично назвал их "глупыми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фейсбук-страницу посольства РФ в США.

Глава Кремля соврал, что настроен создать благоприятные условия для европейских компаний, которые продолжают работать в РФ после начала полномасштабной войны против Украины. Об этом он рассказал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, у России якобы есть "много друзей в Европе", однако часть из них была вынуждена прекратить деятельность на российском рынке.

"У нас, когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, — чуть не плакали наши друзья из этих стран… Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия благоприятные", - утверждает российский диктатор.

На этом фоне он решил пожаловаться на западные санкции и фактически признал, что они стали болезненным ударом для страны-агрессорки.

Путин публично начал жаловаться, что, мол, "запрещать все, что из России - это глупо".

Что важно понимать, новые циничные заявления главы Кремля прозвучали на фоне передачи под временное управление российских активов ряда иностранных компаний.

В сентябре соответствующий указ Путина касался активов швейцарской Nestle, американского производителя упаковок Aptar, немецкой сети гипермаркетов Metro, французского ритейлера Auchan, логистической компании FM Logistic и "Лемана О", ранее работавшей под брендом Leroy Merlin.

В Кремле объяснили этот шаг тем, что указанные компании связаны с так называемыми "недружественными" странами. Там заявили, что эти государства "сейчас наиболее активно вовлечены в военные действия" против России, в частности наносят "удары" по объектам "экономической инфраструктуры".

В середине октября под временное управление РФ также перешли российские активы французской компании Tarkett - одного из мировых лидеров по производству напольных покрытий.

Кстати, недавно Путин выдал новую порцию фантазий об Украине и России.

Также мы рассказывали, что глава Кремля неожиданно объявил о готовности возобновить мирные переговоры с Киевом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Война России против Украины
Новости
"Высоких ожиданий нет": у Путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США
"Высоких ожиданий нет": у Путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен