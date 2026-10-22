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"Генетичні дослідження та історичні землі": Путін вдався до фантазій про Україну

22:18 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Іван Носальський
"Генетичні дослідження та історичні землі": Путін вдався до фантазій про Україну Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін спробував зобразити з себе миротворця і назвав окуповані території України "історичними російськими землями".

Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Історичні землі"

Путін прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про готовність заморозити війну з РФ по лінії фронту.

"У мене ставлення до цієї справи таке, що це не їхня територія, це територія історичної Росії", - сказав він.

Голова Кремля підкріпив свої слова результатами фейкових референдумів, на яких жителі Донецької та Луганської областей нібито проголосували за включення цих територій до складу РФ.

"Не хочемо воювати"

Окремо глава Кремля заявив, що Росія "не хоче воювати з Україною".

"Але якщо сьогоднішнє українське керівництво хоче воювати, то нехай воюють", - додав він.

Диктатор нафантазував, що всіх громадян України, окрім "мотивованих націоналістичних формувань", заганяють на фронт "насильно".

"Тому ми завжди виступали за мирне врегулювання. З перших днів, у 2014 році вже про це говорили… Хочу сказати, що ми і зараз готові, ми готові домовлятися та шукати розв'язки цієї важкої, непростої ситуації", - сказав Путін.

"Генетичні дослідження"

Глава Кремля пояснив бажання "домовлятися" вигаданими "генетичними дослідженнями".

"Це дуже близький нам народ, розумієте? Ну, що нам говорити? Останні генетичні дослідження показують, що це один народ насправді, росіяни та українці", - додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін уже неодноразово вигадував приводи, щоб виправдати початок своєї повномасштабної війни проти України.

Глава Кремля щодня продовжує знищувати мирних українців, яких він вважає одним народом з росіянами.

Зокрема, сьогодні окупанти вдарили по ринку у Лозовій. Через атаку загинули двоє людей, ще 34 отримали поранення.

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