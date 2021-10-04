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Лечение варикоза с гарантией результата от клиники «Институт Вен»

Новина українською →
Понедельник 04 октября 2021 14:48

С проблемами варикозного расширения вен сталкиваются многие люди. Более 30% женщин и более 20% мужчин сталкиваются с болезнями сосудов. Это не просто создает дискомфорт в жизни, но и сильно ограничивает деятельность человека, дополнительно становят причиной многочисленных болезней. Поэтому чем раньше будет проведена диагностика с последующим лечением, тем лучше.

Лечение варикоза с гарантией результата от клиники «Институт Вен»

Варикозная болезнь – это состояние, при котором происходит вздутие вен ног из-за ослабления венозных клапанов. Обратившись в МЦ «Институт Вен» врачи готовы оценить масштаб проблемы, обеспечить диагностику и подготовить план лечения. Но прежде чем нужно на 100% определить, что человек столкнулся именно с варикозным расширением вен, а не другими болезнями.

Симптомы варикоза

Есть несколько характерных признаков проблемы и с ними нужно сразу обращаться к врачу. Многие из них возникают на начальной стадии болезни:

  1. Усталость в ногах. Чаще всего симптом проявляется в вечернее время после рабочего дня;
  2. Судороги. Это не является главным симптомом, но если судороги проявляются крайне часто, тогда это сигнал обратиться к врачу;
  3. Отеки ног. Данный симптом говорит и о других проблемах, поэтому при наличии постоянных отеков нужно как минимум сдать анализы и обратиться к специалисту;
  4. Сосудистые паутинки. Они появляются, когда происходит переполнение кровью, а если кровь поступает из расширенных вен, тогда проблема связана с варикозом.

Болезнь изменяет систему питания тканей. Как итог появляются не заживляющие раны и трофические язвы. Если их вовремя не лечить, то происходит развитие гангрены. Также образовываются тромбы, а они еще больше закупоривают вены и осложняют кровоток.

Особенности лечения «Институте Вен»

С первых дней работы клиника предлагает профессиональную диагностику, лечение и реабилитацию. За качество всех лечебных процессов отвечают опытные врачи. Благодаря новейшим технологиям качеств многих процессов существенно улучшается, а пациенты получают соответствующее обслуживание. Многие пациенты приезжают из других городов Украины.

Лечение варикоза с гарантией результата от клиники «Институт Вен»

Врачи центра за более чем 15 лет провели свыше 4000 операций. Многие из них являются не просто врачами, которые каждый день ходят на работу, а исследователями и настоящими научными сотрудниками. Опыт в сумме с новыми технологиями является гарантией спасения жизни многих людей.

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