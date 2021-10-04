Лікування варикозу з гарантією результату від клініки «Інститут Вен»

З проблемами варикозного розширення вен стикаються багато людей. Більше 30% жінок і більше 20% чоловіків стикаються з хворобами судин. Це не просто створює дискомфорт в житті, але і сильно обмежує діяльність людини, додатково це являється причиною численних хвороб. Тому чим раніше буде проведена діагностика з подальшим лікуванням, тим краще.

Варикозна хвороба – це стан, при якому відбувається здуття вен ніг через ослаблення венозних клапанів. Звернувшись в МЦ «Інститут Вен» лікарі готові оцінити масштаб проблеми, забезпечити діагностику і підготувати план лікування. Але перш ніж потрібно на 100% визначити, що людина зіткнулась я саме з варикозним розширенням вен, а не іншими хворобами.

Симптоми варикозу

Є кілька характерних ознак проблеми і з ними потрібно відразу звертатися до лікаря. Багато з них виникають на початковій стадії хвороби:

Втома в ногах . Найчастіше симптом проявляється у вечірній час після робочого дня; Судоми . Це не є головним симптомом, але якщо судоми проявляються вкрай часто, тоді це сигнал звернутися до лікаря; Набряки ніг . Даний симптом говорить і про інші проблеми, тому при наявності постійних набряків потрібно як мінімум здати аналізи і звернутися до фахівця; Судинні павутинки . Вони з'являються, коли відбувається переповнення кров'ю, а якщо кров надходить з розширених вен, тоді проблема пов'язана з варикозом.

Хвороба змінює систему розвитку тканин. Як підсумок з'являються рани і трофічні виразки. Якщо їх вчасно не лікувати, то відбувається розвиток гангрени. Також утворюються тромби, а вони ще більше закупорюють вени і ускладнюють кровотік.

Особливості лікування в «Інституті Вен»

З перших днів роботи клініка пропонує професійну діагностику, лікування та реабілітацію. За якість всіх лікувальних процесів відповідають досвідчені лікарі. Завдяки новітнім технологіям якість багатьох процесів істотно поліпшується, а пацієнти отримують відповідне обслуговування. Багато пацієнтів приїжджають з інших міст України.

Лікарі центру за більш ніж 15 років провели понад 4000 операцій. Багато з них є не просто лікарями, які кожен день ходять на роботу, а дослідниками і справжніми науковими співробітниками. Досвід в сумі з новими технологіями є гарантією врятування життя багатьох людей.