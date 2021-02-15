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На лечение онкобольных украинцев заложили более 5 млрд гривен в 2021

Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья Украины сообщает, что на раннее выявление и лечение онкозаболеваний в этом году заложено более 5 млрд гривен. Такие средства предусмотрены в Программе медицинских гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

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В программе предусмотрели три пакета. Пациент, которому установили "онкологический" диагноз, может выбирать заведение, где получать услуги. За его лечение заплатит НСЗУ.

Тарифы на химиотерапевтическое и радиологическое лечение, по сравнению с прошлым годом, увеличили, а также ввели повышающие коэффициенты. С 1 апреля этого года тариф на химиотерапевтическое лечение составит 25 529 гривен. При этом медицинское учреждение получит от НСЗУ втрое большую сумму за лечение пациентов до 18 лет.

Тариф на радиологическое лечение составит 36 533 гривен.

По пакетам химиотерапевтического и радиологического лечения пациенты с клинически и морфологически подтвержденным диагнозом получают бесплатно лабораторные и инструментальные исследования, собственно, терапию, стационарное или амбулаторное лечение, обезболивание и лекарства из Национального перечня.

"Тариф за лечение одного пациента с онкогематологическими заболеваниями в программе медицинских гарантий 2021 составит 54 493 грн. К нему применяются корректирующие коэффициенты 3,008 за лечение детей и 0,824 за лечение взрослых. То есть за лечение детей заведение будет получать больше", - указано в сообщении.

При этом оперативные вмешательства пациентам с онкологией будут выполнять по пакету хирургии.

Напомним, в Украине запустили новый электронный сервис для онкобольных. Ожидается, что он поможет пациентам бесплатно получить лекарства.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения разработало стратегию контроля онкозаболеваний для снижения смертности.

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