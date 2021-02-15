На лікування онкохворих українців заклали понад 5 млрд гривень у 2021

У програмі передбачили три пакети. Пацієнт, якому встановили "онкологічний" діагноз, може обирати заклад, де отримувати послуги. За його лікування заплатить НСЗУ.

Тарифи на хіміотерапевтичне та радіологічне лікування, у порівнянні з минулим роком, збільшили, а також ввели підвищувальні коефіцієнти. З 1 квітня цього року тариф на хіміотерапевтичне лікування становитиме 25 529 гривень. При цьому медичний заклад отримає від НСЗУ втричі вищу суму за лікування пацієнтів до 18 років.

Тариф на радіологічне лікування становитиме 36 533 гривень.

За пакетами хіміотерапевтичного та радіологічного лікування пацієнти з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом отримують безоплатно лабораторні та інструментальні дослідження, власне, терапію, стаціонарне або амбулаторне лікування, знеболення та ліки з Національного переліку.

"Тариф за лікування одного пацієнта з онкогематологічними захворюваннями у Програмі медичних гарантій 2021 становитиме 54 493 грн. До нього застосовуються коригувальні коефіцієнти 3,008 за лікування дітей та 0,824 за лікування дорослих. Тобто за лікування дітей заклад отримуватиме більше коштів", - вказано у повідомленні.

При цьому оперативні втручання пацієнтам з онкологією виконуватимуть за пакетом хірургії.