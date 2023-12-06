Леброн "сліпим" пасом кинув виклик обороні "Фінікса": момент дня в НБА

Зірка каліфорнійців підкорив моментом у середині стартової чверті протистояння з "Фініксом". Він пройшов до "дуги" з власної половини та виконав розкішний трюк із прихованою передачею на Прінса. Той легко набрав два очки.

Зусиллями Джеймса та компанії "Лос-Анджелес" здолав "Санз" на домашній арені (106:103). Перемога вивела "Лейкерс" до півфіналу внутрішньосезонного турніру НБА. Там каліфорнійці зустрінуться з "Нью-Орлеаном" у ніч проти 8 грудня.

У звітному поєдинку Леброн став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 31 очко, зробив 8 підбирань і віддав 11 передач за 40 хвилин у грі. У складі ж "Фінікса" найбільше набрав інший ветеран – Кевін Дюрант (31 пункт).

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу Сент-Вінсент – Сент-Мері. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном 2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Прізвище Джеймса пов'язують з імовірною появою франшизи в Лас-Вегасі.