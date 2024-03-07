Леброн слемданком крізь руки українця не врятував дербі для "Лейкерс": момент дня в НБА

Лідер "озерників" оформив головний хайлайт у другій чверті протистояння зі "Сакраменто". Він пішов атакувати кошик у центральній зоні та в силовій манері поклав згори однією рукою в боротьбі з Олексієм Ленем.

Старань Джеймса не вистачило для загального успіху "Лос-Анджелеса" (120:130). Як наслідок, "Кінгз" піднялися на 7-ме місце в Західній конференції НБА. Натомість "Лейкерс" залишилися на 10-й сходинці.

Леброн став найкращим у складі господарів із дабл-даблом. Він набрав 31 очко, зробив 5 підбирань і віддав 13 передач. Тим часом Лень за майже 10 хвилин на паркеті оформив 3 підбирання.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Акрона (штат Огайо), виступав у місцевій школі Сент-Вінсент – Сент-Мері. Обраний "Клівлендом" під 1-м номером драфту НБА-2003 і натепер визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард здобув чемпіонські персні НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020). Нещодавно перетнув рубіж 40000 очок в асоціації.

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). У 2021 році став партнером Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний "Бостон Ред Сокс" і футбольний "Ліверпуль".