Леброн со слэм-данком сквозь руки украинца не спас дерби для "Лейкерс": момент дня в НБА

Лидер "озерников" оформил главный хайлайт во второй четверти противостояния с "Сакраменто". Он пошел атаковать корзину в центральной зоне и в силовой манере уложил сверху одной рукой в борьбе с Алексеем Ленем.

Стараний Джеймса не хватило для всеобщего успеха "Лос-Анджелеса" (120:130). Как следствие, "Кингз" поднялись на 7-е место в Западной конференции НБА. В свою очередь "Лейкерс" остались на 10-й строчке.

Леброн стал лучшим в составе хозяев с дабл-даблом. Он набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 13 передач. Тем временем Лень за почти 10 минут на паркете оформил 3 подбора.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020). Недавно пересек рубеж в 40000 очков в ассоциации.

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".