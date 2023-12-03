Леброн покарав "Г'юстон" ефектним лей-fпом із розворотом на 180 градусів: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

"Король" підтвердив велич під завісу другої чверті протистояння з "Г'юстоном". Джеймс класно звільнився від опіки Ісона, пройшов під щит і завершив атаку влучним кидком із яскравим розворотом.

Леброн і компанія здобули переконливу домашню перемогу над "Рокетс" (107:97). "Лейкерс" закріпилися на 7-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Г'юстон" тут замикає першу десятку команд.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Лос-Анджелеса" Ентоні Девіс. Він набрав 27 очок, зробив 14 підбирань і віддав 3 передачі. Джеймс додав у скарбничку "Лейкерс" ще 16 пунктів (плюс 4 підбирання, 7 асистів).

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Акрона (штат Огайо), виступав у місцевій школі Сент-Вінсент – Сент-Мері. Обраний "Клівлендом" під 1-м номером драфту НБА-2003 і натепер визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард здобув чемпіонські персні НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). У 2021 році став партнером Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний "Бостон Ред Сокс" і футбольний "Ліверпуль".