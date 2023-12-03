Леброн наказал "Хьюстон" эффектным лэй-апом с разворотом на 180 градусов: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube канал-NBA .

"Король" подтвердил величие под занавес второй четверти противостояния с "Хьюстоном". Джеймс классно освободился от опеки Исона, прошел под щит и завершил атаку точным броском с ярким разворотом.

Леброн и компания одержали убедительную домашнюю победу над "Рокетс" (107:97). "Лейкерс" закрепились на 7-й строчке Западной конференции НБА. "Гьюстон" здесь замыкает первую десятку команд.

Самым результативным в поединке стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис. Он набрал 27 очков, сделал 14 подборов и отдал 3 передачи. Джеймс добавил в копилку "Лейкерс" еще 16 пунктов (плюс 4 подбора, 7 ассистов).

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".