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Леброн наказал "Хьюстон" эффектным лэй-апом с разворотом на 180 градусов: момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Воскресенье 03 декабря 2023 10:59
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Леброн наказал "Хьюстон" эффектным лэй-апом с разворотом на 180 градусов: момент дня в НБА Фото: Леброн Джеймс поразил публику "Стейплс-центра" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube канал-NBA.

"Король" подтвердил величие под занавес второй четверти противостояния с "Хьюстоном". Джеймс классно освободился от опеки Исона, прошел под щит и завершил атаку точным броском с ярким разворотом.

Леброн и компания одержали убедительную домашнюю победу над "Рокетс" (107:97). "Лейкерс" закрепились на 7-й строчке Западной конференции НБА. "Гьюстон" здесь замыкает первую десятку команд.

Самым результативным в поединке стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис. Он набрал 27 очков, сделал 14 подборов и отдал 3 передачи. Джеймс добавил в копилку "Лейкерс" еще 16 пунктов (плюс 4 подбора, 7 ассистов).

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".

К слову, накануне форвард "Нью-Орлеана" Мерфи возглавил хит-парад моментов с "томагавком" против "Сан-Антонио".

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