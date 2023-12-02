"Томагавк" форварда "Нью-Орлеана" декласував оборону "Сан-Антоніо": момент дня в НБА

Універсальний форвард "Нью-Орлеан Пеліканс" Трей Мерфі опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Молодий форвард запам'ятався сольним моментом на фініші першої чверті. На "дузі" він отримав передачу Вільямсона, хибним рухом обійшов оборонця і в ефектному стрибку, підігнувши ноги в колінах, виконав слемданк однією рукою.

Стараннями Мерфі та інших "Пеліканс" здобули перемогу над "Сан-Антоніо" (121:106). Тепер "Нью-Орлеан" піднявся на 7-ме місце в Західній конференції НБА. Натомість "Сперз" зазнали 14-ї поразки поспіль і залишилися там же на дні.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Пеліканс" Йонас Валанчюнас. Він набрав 24 очки, зробив 12 підбирань і віддав 1 асист. Натомість Мерфі набрав 18 очок за 22 хвилини в грі.

Хто такий Кеннет Трей Мерфі

Уродженець Північної Кароліни, виступав за "Райс Оулз" і "Вірджинію Кавальєрс" на студентському рівні. На драфті НБА-2021 обраний "Мемфісом" під 17-м номером.

"Гріззліс" відразу обміняли форварда в "Нью-Орлеан". Під егідою асоціації дебютував восени того ж року. Виступав за фарм-клуб "Бірмінгем Сквадрон" у Лізі розвитку НБА. Цьогоріч програв Маку Макклангу фінал Слемданк контесту-2023.

Батько Мерфі виступав за Університет Північної Кароліни наприкінці 80-х. Трей – прізвисько форварда, щоб не сплутати з іншими представниками родини. Чоловіків трьох поколінь звати Кеннет, але батька називають Кенні, а дідуся – Кен.