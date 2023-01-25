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Леброн переписав історію результативності НБА: який рекорд підкорив лідер "Лейкерс"

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Лос-Анджелес, Середа 25 січня 2023 11:58
Леброн переписав історію результативності НБА: який рекорд підкорив лідер "Лейкерс" Фото: Леброн Джеймс встановив чергове досягнення в НБА (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорців

Культовий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продовжив підкорювати вершини Національної баскетбольної асоціації у принциповому протистоянні з "Лос-Анджелес Кліпперс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN Stats & Info.

38-річна жива легенда НБА став першим баскетболістом в історії, який набрав 40 очок і більше проти всіх 30-ти команд асоціації. У дербі він записав до активу 46 пунктів.

У протистоянні з "Кліпперс" Леброн реалізував 16 кидків із 29-ти з гри, 9 із 14-ти з-за дуги, а також 5 із п'яти на лінії штрафних. Зусиль шостого номера "Лейкерс", однак, не вистачило для перемоги. "Кліпперс" просто зім'яли зіркових сусідів (133:115) і залишили поза зоною плей-офф.

До лав "Лейкерс" Джеймс перебрався у липні 2018-го. У нинішньому сезоні він провів 38 поєдинків, набираючи в середньому 30.2 очок, 8.4 підбирань, 6.9 передач, 1 перехоплення. Дворазовий олімпійський чемпіон привів каліфорнійців до 17-го титулу НБА в сезоні 2019/20.

Раніше Леброн Джеймс виступав за "Клівленд" (двічі – 2003-2010 та 2014-2018 рр.) і "Маямі" (2010-2014 рр.). Чемпіонські титули він здобував із обома колективами (2012, 2013, 2016), а також по 4 рази був визнаний MVP фіналу НБА та Найціннішим гравцем регулярного чемпіонату.

У грудні Леброн піднявся в топ-10 гвардійців асоціації всіх часів. Наразі він провів 1404 гри під егідою НБА. Уже незабаром Джеймс зможе обійти чемпіона-2011 із "Далласом" Джейсона Террі (1410 матчів).

До слова, чорногорський центровий "Чикаго" Вучевіч оформив видовищний слемданк проти "Індіани".

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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