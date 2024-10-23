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Леброн із сином переписали історію НБА на старті нового сезону: відео

Фото: Леброн і Бронні Джеймси проти "Тімбервулвз" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Гравці "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс і Бронні Джеймс стали першим дуетом батька та сина, які разом зіграли під егідою Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Обидва потрапили в ростер "озерників" на перший матч сезону проти "Міннесоти". Джеймс-старший увійшов до стартової п'ятірки, а Джеймс-молодший розпочав на лаві запасних.

Знаменна подія трапилася під завісу другої чверті протистояння з "Тімбервулвз". Леброн і його син разом опинилися на майданчику та відіграли кілька хвилин пліч-о-пліч. 20-річний Джеймс-молодший за майже три хвилини на паркеті встиг зробити 1 підбирання.

Натомість роль Леброна в перемозі "Лейкерс" (110:103) виявилася значнішою. Він оформив 16 очок, зробив 5 підбирань, віддав 4 передачі та здійснив 2 блокшоти. "Король" увійшов до трійки найрезультативніших у складі "озерників".

 

 

Хто такий Бронні Джеймс

Уродженець Акрона (штат Огайо), на студентському рівні виступав за Університет Південної Каліфорнії. На драфті НБА цьогоріч обраний "Лейкерс" під 55-м номером.

У липні підписав контракт із "Лос-Анджелесом" і приєднався до команди в Літній лізі асоціації. Згодом узяв участь в передсезонних матчах "озерників". Найкращим став перформанс проти "Голден Стейта" – 17 очок, 4 підбирання, 1 передача та 3 перехоплення.

У 2023 році пережив зупинку серця на тренуванні "Троянс" перед сезоном Національної асоціації студентського спорту (NCAA). Зумів повернутися у спорт, але втратив шанси потрапити в НБА серед перших десяти новачків драфту.

До слова, раніше Михайлюк не відвернув поразку "Юти" в передсезонці НБА.

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НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол