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Леброн с сыном переписали историю НБА на старте нового сезона: видео

Фото: Леброн и Бронни Джеймсы против "Тимбервулвз" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Игроки "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отца и сына, вместе сыгравших под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Оба попали в ростер "озерников" на первый матч сезона против "Миннесоты". Джеймс-старший вошел в стартовую пятерку, а Джеймс-младший начал на скамейке запасных.

Знаменательное событие произошло под занавес второй четверти противостояния с "Тимбервулвз". Леброн и его сын вместе оказались на площадке и отыграли несколько минут бок о бок. 20-летний Джеймс-младший за почти три минуты на паркете успел сделать 1 подбор.

В свою очередь роль Леброна в победе "Лейкерс" (110:103) оказалась более значительной. Он оформил 16 очков, сделал 5 подборов, отдал 4 передачи и осуществил 2 блок-шота. "Король" вошел в тройку самых результативных в составе "озерников".

 

 

Кто такой Бронни Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), на студенческом уровне выступал за Университет Южной Калифорнии. На драфте НБА в этом году выбран "Лейкерс" под 55-м номером.

В июле подписал контракт с "Лос-Анджелесом" и присоединился к команде в Летней лиге ассоциации. Впоследствии принял участие в предсезонных матчах "озерников". Лучшим стал перформанс против "Голден Стэйта" – 17 очков, 4 подбора, 1 передача и 3 перехвата.

В 2023 году пережил остановку сердца на тренировке "Троянс" перед сезоном Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Сумел вернуться в спорт, но упустил шансы попасть в НБА среди первых десяти новичков драфта.

К слову, ранее Михайлюк не отвернул поражение "Юты" в предсезонке НБА.

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