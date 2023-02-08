Леброн Джеймс побил "вечный" рекорд легенды НБА: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА .

Опытный форвард стал самым результативным баскетболистом всех времен в матче регулярного чемпионата против "Оклахомы-Сити" (130:133). Историческое событие произошло на последней минуте третьей четверти.

Джеймс по линии штрафных бросков получил передачу Вестбрука и перешел в позиционную атаку. Опекал Леброна форвард "Тандер" Кенрик Уильямс, не впустивший звездного исполнителя в "краску". Но тот решился на бросок со средней дистанции и набрал самые памятные два очка в карьере.

Лидер "Лейкерс" побил рекорд другой легенды команды и НБА в целом – Карима Абдул-Джаббара. Именно он являлся рекордсменом ассоциации до этого вечера. Итоговый результат "Кэпа" за 20 сезонов в составе "Милуоки" и "Лейкерс" – 38 387 очков.

Исторический бросок Леброна прервал матч на специальную церемонию. Джеймса с установлением нового рекорда поздравила семья и сам Абдул-Джабар. Всего звезда "Лейкерс" набрал 38 пунктов и пока остановил очковый ориентир на отметке 38390 баллов.

Леброн Джеймс дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне 2003/04. В разное время он защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард стал чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).