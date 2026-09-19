Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна

Досі Ле Пен була відома своєю проросійською позицією. Її ставлення до країни-агресорки раніше було значно прихильнішим, ніж у більшості французьких політиків.

Однак 19 вересня вона жорстко розкритикувала Кремль після того, як російський диктатор Володимир Путін наказав взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють у Росії, зокрема Nestlé та Auchan.

Ле Пен засудила дії Москви та заявила, що Росія не повинна "розраховувати на те, щоб зможе прямо чи опосередковано диктувати політику" Франції "за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску".

"Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні", - наголосила політикиня.

Ба більше, нове рішення Путіна вона назвала "ворожим актом", що "безпосередньо підриває інтереси та права французьких компаній".

Заява Ле Пен також пролунала після того, як президент Франції Емманюель Макрон наказав уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських гібридних атак.

За словами політикині, вона підтримує цей крок на тлі ситуації, що склалася.