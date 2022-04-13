UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО

Фото: Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат в президента Франции, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что НАТО и Россия после окончания войны в Украине должны усилить сотрудничество. Политик выразила готовность помочь им в этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Ле Пен.

По ее словам, НАТО и Россия должны наладить более тесные связи. Она заявила, что лично предложит представителям двух блоков "осуществить стратегическое сближение".

Стоит отметить, что во Франции 24 апреля пройдет второй тур президентских выборов. Главным конкурентом Ле Пен будет действующий глава государства Эммануэль Макрон, который одержал победу в первом туре.

Также напомним, Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы она предложит Франции выйти из НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марин Ле ПенФранцияНАТОРоссийская Федерация