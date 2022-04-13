Ле Пен заявила про намір посилити співпрацю між Росією і НАТО

Кандидат у президента Франції, лідер "Національного об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що НАТО і Росія після закінчення війни в Україні повинні посилити співпрацю. Політик висловила готовність допомогти їм у цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Ле Пен.

За її словами, НАТО і Росія повинні налагодити тісніші зв'язки. Вона заявила, що особисто запропонує представникам двох блоків "здійснити стратегічне зближення".

Варто зазначити, що у Франції 24 квітня пройде другий тур президентських виборів. Головним конкурентом Ле Пен буде чинний глава держави Еммануель Макрон, який здобув перемогу в першому турі.