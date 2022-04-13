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Ле Пен заявила про намір посилити співпрацю між Росією і НАТО

Фото: Марін Ле Пен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кандидат у президента Франції, лідер "Національного об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що НАТО і Росія після закінчення війни в Україні повинні посилити співпрацю. Політик висловила готовність допомогти їм у цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Ле Пен.

За її словами, НАТО і Росія повинні налагодити тісніші зв'язки. Вона заявила, що особисто запропонує представникам двох блоків "здійснити стратегічне зближення".

Варто зазначити, що у Франції 24 квітня пройде другий тур президентських виборів. Головним конкурентом Ле Пен буде чинний глава держави Еммануель Макрон, який здобув перемогу в першому турі.

Також нагадаємо, Марін Ле Пен заявила, що в разі її перемоги вона запропонує Франції вийти з НАТО.

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Марин Ле ПенФранціяНАТОРосійська Федерація