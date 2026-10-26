Ле Пен стартувала у виборах президента Франції і випереджає суперників майже вдвічі

Перший передвиборчий виступ Ле Пен виголосила 25 жовтня в Орлеані - місті Жанни д'Арк, яку французькі націоналісти вважають символом патріотизму і суверенітету.

"Ми переживаємо не кінець світу, а кінець одного світу - їхнього", - сказала вона про політичних опонентів.

Що пообіцяла Ле Пен

Безпека - "нульова толерантність" до злочинності, відновлення порядку як головне завдання держави.

- "нульова толерантність" до злочинності, відновлення порядку як головне завдання держави. Міграція - повернення контролю на кордонах, автоматична висилка іноземців-злочинців, боротьба з бандами і наркоторговцями.

- повернення контролю на кордонах, автоматична висилка іноземців-злочинців, боротьба з бандами і наркоторговцями. Економіка - стримування видатків, нижчі податки для бізнесу, менше бюрократії, підтримка промисловості та штучного інтелекту. Підвищувати пенсійний вік далі вона не планує.

- стримування видатків, нижчі податки для бізнесу, менше бюрократії, підтримка промисловості та штучного інтелекту. Підвищувати пенсійний вік далі вона не планує. ЄС - виходити з Євросоюзу Ле Пен не пропонує, але обіцяє обмежити вплив Брюсселя і ставити інтереси Франції на перше місце, зокрема уникати участі в чужих війнах.

За опитуванням, оприлюдненим 25 жовтня, Ле Пен має 32-33,5% підтримки. Друге місце посідає лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон із 17%. Соціологи прогнозують, що в другому турі, який очікують на початку травня, вона легко його переможе.

Популярності Ле Пен додали масові протести проти дорожнечі минулих вихідних, які переросли в погроми.