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Ле Пен стартовала в выборах президента Франции и опережает соперников почти вдвое

00:41 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен (Getty Images)

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен официально начала кампанию перед президентскими выборами 2027 года. Опросы дают ей 32-33,5% – почти вдвое больше, чем ближайшему сопернику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Первое предвыборное выступление Ле Пен произнесла 25 октября в Орлеане – городе Жанны д'Арк, которую французские националисты считают символом патриотизма и суверенитета.

"Мы переживаем не конец света, а конец одного мира - их", - сказала она о политических оппонентах.

Что пообещала Ле Пен

  • Безопасность – "нулевая толерантность" к преступности, восстановление порядка как главная задача государства.
  • Миграция – возвращение контроля на границах, автоматическая высылка иностранцев-преступников, борьба с бандами и наркоторговцами.
  • Экономика – сдерживание расходов, более низкие налоги для бизнеса, меньше бюрократии, поддержка промышленности и искусственного интеллекта. Повышать пенсионный возраст она не планирует дальше.
  • ЕС – выходить из Евросоюза Ле Пен не предлагает, но обещает ограничить влияние Брюсселя и ставить интересы Франции во главу угла, в том числе избегать участия в чужих войнах .

По опросу, обнародованному 25 октября, Ле Пен имеет 32-33,5% поддержки. Второе место занимает лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон с 17%. Социологи прогнозируют, что во втором туре, ожидаемом в начале мая, она легко его победит.

Популярности Ле Пен добавили массовые протесты против дороговизны минувших выходных, переросших в погромы.

17 октября на протесты против дороговизны во Франции вышли не менее 550 тысяч человек, во многих городах они переросли в погромы, а в Лиможе сгорела историческая мэрия. Президент Эммануэль Макрон возложил ответственность на ультралевых и преступников.

Для Украины победа Ле Пен может оказаться проблемой. В интервью FT она пообещала резко сократить бюджет ЕС и не давать деньги Украине. Президент Владимир Зеленский ответил, что Франция от этого многое потеряет, потому что ее оборонным компаниям нужен опыт украинского фронта.

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