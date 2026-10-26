Ле Пен стартовала в выборах президента Франции и опережает соперников почти вдвое

Первое предвыборное выступление Ле Пен произнесла 25 октября в Орлеане – городе Жанны д'Арк, которую французские националисты считают символом патриотизма и суверенитета.

"Мы переживаем не конец света, а конец одного мира - их", - сказала она о политических оппонентах.

Что пообещала Ле Пен

Безопасность – "нулевая толерантность" к преступности, восстановление порядка как главная задача государства.

– "нулевая толерантность" к преступности, восстановление порядка как главная задача государства. Миграция – возвращение контроля на границах, автоматическая высылка иностранцев-преступников, борьба с бандами и наркоторговцами.

– возвращение контроля на границах, автоматическая высылка иностранцев-преступников, борьба с бандами и наркоторговцами. Экономика – сдерживание расходов, более низкие налоги для бизнеса, меньше бюрократии, поддержка промышленности и искусственного интеллекта. Повышать пенсионный возраст она не планирует дальше.

– сдерживание расходов, более низкие налоги для бизнеса, меньше бюрократии, поддержка промышленности и искусственного интеллекта. Повышать пенсионный возраст она не планирует дальше. ЕС – выходить из Евросоюза Ле Пен не предлагает, но обещает ограничить влияние Брюсселя и ставить интересы Франции во главу угла, в том числе избегать участия в чужих войнах .

По опросу, обнародованному 25 октября, Ле Пен имеет 32-33,5% поддержки. Второе место занимает лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон с 17%. Социологи прогнозируют, что во втором туре, ожидаемом в начале мая, она легко его победит.

Популярности Ле Пен добавили массовые протесты против дороговизны минувших выходных, переросших в погромы.