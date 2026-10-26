Ле Пен стартовала в выборах президента Франции и опережает соперников почти вдвое

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен официально начала кампанию перед президентскими выборами 2027 года. Опросы дают ей 32-33,5% – почти вдвое больше, чем ближайшему сопернику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Первое предвыборное выступление Ле Пен произнесла 25 октября в Орлеане – городе Жанны д'Арк, которую французские националисты считают символом патриотизма и суверенитета.
"Мы переживаем не конец света, а конец одного мира - их", - сказала она о политических оппонентах.
По опросу, обнародованному 25 октября, Ле Пен имеет 32-33,5% поддержки. Второе место занимает лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон с 17%. Социологи прогнозируют, что во втором туре, ожидаемом в начале мая, она легко его победит.
Популярности Ле Пен добавили массовые протесты против дороговизны минувших выходных, переросших в погромы.
17 октября на протесты против дороговизны во Франции вышли не менее 550 тысяч человек, во многих городах они переросли в погромы, а в Лиможе сгорела историческая мэрия. Президент Эммануэль Макрон возложил ответственность на ультралевых и преступников.
Для Украины победа Ле Пен может оказаться проблемой. В интервью FT она пообещала резко сократить бюджет ЕС и не давать деньги Украине. Президент Владимир Зеленский ответил, что Франция от этого многое потеряет, потому что ее оборонным компаниям нужен опыт украинского фронта.