Ле Пен пообещала выход Франции из НАТО после победы на выборах

Ле Пен пообещала потребовать выхода Франции из НАТО в случае избрания президентом. В свою очередь от членства в Европейском Союзе решила не отказываться.

"Это не моя цель. Однако я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала", – заявила кандидатка.

Тем не менее, Ле Пен стремится сохранить сотрудничество с членами Североатлантического альянса. В частности, она при выходе Франции из НАТО не будет отказываться от выполнения "статьи 5 о взаимной защите между членами организации".

Второй тур президентских выборов во Франции назначен на 24 апреля. Соперником Ле Пен станет действующий глава государства Эммануэль Макрон.