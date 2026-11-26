Ле Пен погрожує ЄС

Марін Ле Пен обіцяє скоротити удвічі чистий внесок країни до бюджету ЄС і припинити фінансування України.

За словами наближеної до Ле Пен особи, вона також дала зрозуміти, що може відмовитися ратифікувати бюджетну угоду ЄС.

Що можна зробити

Париж та Берлін прагнуть захистити наступний семирічний бюджет Євросоюзу, пише FT.

Так, французький уряд вимагає виділити 35 мільярдів євро додаткових субсидій для сільського господарства в бюджеті ЄС з 2028 року. Це вигідно Франції та ускладнить для Ле Пен можливість переглянути чи скасувати угоду.

Німеччина, повідомило видання, прагне закріпити майбутнє фінансування України в бюджетному законодавстві ЄС. Це гарантує, що будь-яка додаткова підтримка Києва не буде заблокована вето з боку Франції чи будь-якої іншої держави-члена.

За словами одного з посадовців, мета цієї німецької вимоги - зробити підтримку України “захищеною від Ле Пен”.

FT підкреслює, що Ле Пен зможе реалізувати свої погрози тільки тоді, коли її “Національне об’єднання” отримає парламентську більшість.

Зустріч лідерів ЄС

Лідери Євросоюзу зустрічаються в Брюсселі 26 і 27 листопада і проведуть перше обговорення бюджетних пропозицій. Посадовці прагнуть досягти домовленості до кінця 2026 року.

Потім держави-члени розпочнуть переговори з Європарламентом, який має дати згоду на цю угоду та ухвалити низку законодавчих актів.

Лише після цього країни ЄС зможуть розпочати процес ратифікації, який у багатьох державах, зокрема у Франції, передбачає голосування в парламенті.

Наприкінці лютого парламент Франції йде на канікули, тож малоймовірно, що процес завершиться вчасно для проведення ратифікації до квітневих президентських виборів.