lCC Ukraine звернулося до НКРЕКП щодо тарифу на диспетчеризацію електроенергії

"Передбачене проектом зростання загальних витрат зумовлене завищеним плановим обсягом закупівлі "Укренерго" допоміжних послуг, що зростають з 16,7 млрд грн у 2022 р.до 66,3 млрд грн проекту НКРЕКП (+296%). Відповідно до обгрунтування, це викликано зростанням вартості резерву заміщення (робота на газу) з 4,6 до 8,6 млрд грн. Проте таке зростання не можна пояснити ані зростанням цiн на газ, ані з точки зору обсягiв споживання, які скоротилося через війну", - наголошують в lCC Ukraine.

При цьому, наголосили у Комітеті, реальні витрати "Укренерго" на ці цілі у 2021 р. склали 5,4 млрд грн - а це на 40% менше, ніж закладено у тариф на диспетчеризацiю електроенергії на 2021 piк.

"Тобто, спостерiгалося недовикористання коштiв тарифу у обсязi З,6 млрд. грн. Ці грошi слiд спрямувати на покриття вcix додаткових потреб оперативно-технологiчного управлiння. А отже, до закiнчення 2022 року тариф на диспетчеризацiю електроенергiї може залишатися на поточному рівні 62,13 грн/МВт.год", - пояснили у lCC Ukraine.

У Комітеті зазначили: якщо тариф зросте, то український бiзнес втратить +49,6 млрд грн у рiчному перерахунку. Цей обсяг коштiв мiг би бути спрямований на відновлення пошкоджених потужностей виробництва, логiстичних шляхiв та iнвестування.

"Вилучення цих коштiв з обороту буде мати вкрай негативні наслідки для національної економіки, яка від початку повномасштабного вторгнення вже скоротилась на -39,3%. У час таких серйозних викликів державна політика повинна всіляко сприяти пожвавленню економіки та зниженню тарифного навантаження шляхом оптимізації", - підкреслили у lCC Ukraine.

Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії на 84% - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

Своєю чергою Федерація роботодавців транспорту (ФРТУ) закликала НКРЕКУ не підвищувати тарифи: на їхнє переконання, "Укренерго" передусім має переглянути завищені прогнозні розрахунки, а також почати роботу з кредиторами щодо пролонгації та реструктуризації кредитних зобов'язань.