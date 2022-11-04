lCC Ukraine обратилось к НКРЭКУ из-за тарифа на диспетчеризацию электроэнергии

"Предусмотренный проектом рост общих расходов обусловлен завышенным плановым объемом закупки "Укрэнерго" вспомогательных услуг, которые растут с 16,7 млрд грн в 2022 г. до 66,3 млрд грн проекта НКРЭКУ (+296%). Согласно обоснованию, это вызвано ростом стоимости резерва замещение (работа на газе) с 4,6 до 8,6 млрд грн. Однако такой рост нельзя объяснить ни ростом цен на газ, ни с точки зрения объемов потребления, которые сократились из-за войны", - отмечают в lCC Ukraine.

При этом, отметили в Комитете, реальные расходы "Укрэнерго" на эти цели в 2021 г. составили 5,4 млрд грн - а это на 40% меньше, чем заложено в тариф на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год.

"То есть наблюдалось недоиспользование средств тарифа в объеме С,6 млрд. грн. Эти деньги следует направить на покрытие всех дополнительных потребностей оперативно-технологического управления. А следовательно, до окончания 2022 года тариф на диспетчеризацию текущей3 /МВт.ч", - объяснили в lCC Ukraine.

В Комитете отметили: если тариф вырастет, то украинский бизнес потеряет 49,6 млрд грн в годовом пересчете. Этот объем средств мог быть направлен на восстановление поврежденных мощностей производства, логистических путей и инвестирования.

"Извлечение этих средств из оборота будет иметь крайне негативные последствия для национальной экономики, которая с начала полномасштабного вторжения уже сократилась на -39,3%. Во время столь серьезных вызовов государственная политика должна всячески способствовать оживлению экономики и снижению тарифной нагрузки за счет оптимизации", - подчеркнули в lCC Ukraine.

Как известно, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273% с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии на 84% - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В свою очередь Федерация работодателей транспорта (ФРТУ) призвала НКРЭКУ не повышать тарифы: по их убеждению, "Укрэнерго" прежде всего должен пересмотреть завышенные прогнозные расчеты, а также начать работу с кредиторами по пролонгации и реструктуризации кредитных обязательств.