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Лазили по вагонах. Під Києвом від удару струмом загинув підліток, ще один постраждав

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Киїіська область, Субота 11 березня 2023 16:29
Лазили по вагонах. Під Києвом від удару струмом загинув підліток, ще один постраждав Фото: у Київській області від удару струмом загинув підліток (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, двоє підлітків в місті Вишневому, що знаходиться під Києвом, залізли на вантажні вагони, через враження струмом один хлопець загинув на місці, інший отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Правоохоронці Бучанського управління поліції Київської області встановили, що двоє хлопців залізли на вантажні вагони", - повідомили в поліції.

За словами Небитова, внаслідок ураження струмом високовольтної лінії, 13-річний підліток загинув на місці. Другого забрала швидка, наразі його життю нічого не загрожує.

"Звертаюсь до батьків: поясніть дітям про небезпеку, яку несуть екстримальні розваги! Бережіть їхнє життя та здоров’я", - наголосив начальник поліції.

Нагадаємо, в листопаді минулого року через удар струмом на підприємстві загинув 14-річний підліток.

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Київська область діти загинув підлітки
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