Лазерная эпиляция – удаление волос с защитой от дальнейшего роста

В умелых руках косметолога профессиональное оборудование является мощным оружием противодействиям роста волос. На фоне других процедур применение лазера является оптимальным решением, которое отличается эффективностью, доступностью, высокой скоростью и безболезненностью. Всего лишь два или три курса и нежелательные вопросы полностью уничтожаются с обрабатываемой поверхности кожи.

Подготовка к эпиляции

От тщательной и качественной подготовки зависит качество итогового результата. Любая лазерная эпиляция начинается с консультации. За несколько десятков дней до начала курса нельзя использовать различные способы эпиляции. За 2 недели до процедуры нельзя применять средства для загара или посещать солярий.

За 1-2 дня до посещения косметолога необходимо сбрить волосы в обрабатываемой зоне, но оставляя 1-3 мм. Это нужно делать крайне аккуратно, чтобы исключить травму кожи. Если мастер использует в работе диодный лазер, тогда за 24 часа до начала необходимо сбрить все волосы в обрабатываемой зоне.

Алгоритм процедуры

Первое посещение клиента сопровождается следующими этапами:

Консультация с мастером. Специалист определяет степень проблемы и анализирует зону поражения. Заранее определяется количество сеансов эпиляции; Подготовка кожи. Если есть потребность, происходит очищение кожи в зоне, где будет проводиться обработка лазером; Защита глаз. Пациенту обязательно надевают очки, чтобы защитить глаза от лазерного излучения; Нанесение специального геля. Применяется в некоторых ситуациях, чтобы сглаживать движение рабочего инструмента; Лазерное воздействие. Выполняется обработка лазером до полного уничтожения волос.

В зависимости от обрабатываемой зоны процедура займет от 5 до 90 минут. Больше всего времени понадобится на ноги, меньше всего на верхнюю губу.

Где заказать профессиональную лазерную эпиляцию?

Специалисты из «LaserVille» готовы начать работу с абсолютно любыми случаями, гарантируя удаление нежелательных волос с сохранением результата на длительное время. Основой работы является лазерная установка Motus AX, которая давно считается проверенным и эффективным решением для большинства случаев.

Удаление волос этим лазером отличается безопасностью и надежностью. Специалисты готовы работать с разными оттенками и типами кожи без негативного последствия для здоровья. Сотрудники косметологического центра имеют соответствующие сертификаты и обладают огромным опытом.