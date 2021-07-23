ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лазерная эпиляция – удаление волос с защитой от дальнейшего роста

Новина українською →
Пятница 23 июля 2021 11:49

В умелых руках косметолога профессиональное оборудование является мощным оружием противодействиям роста волос. На фоне других процедур применение лазера является оптимальным решением, которое отличается эффективностью, доступностью, высокой скоростью и безболезненностью. Всего лишь два или три курса и нежелательные вопросы полностью уничтожаются с обрабатываемой поверхности кожи.

Лазерная эпиляция – удаление волос с защитой от дальнейшего роста

Подготовка к эпиляции

От тщательной и качественной подготовки зависит качество итогового результата. Любая лазерная эпиляция начинается с консультации. За несколько десятков дней до начала курса нельзя использовать различные способы эпиляции. За 2 недели до процедуры нельзя применять средства для загара или посещать солярий.

За 1-2 дня до посещения косметолога необходимо сбрить волосы в обрабатываемой зоне, но оставляя 1-3 мм. Это нужно делать крайне аккуратно, чтобы исключить травму кожи. Если мастер использует в работе диодный лазер, тогда за 24 часа до начала необходимо сбрить все волосы в обрабатываемой зоне.

Алгоритм процедуры

Первое посещение клиента сопровождается следующими этапами:

  1. Консультация с мастером. Специалист определяет степень проблемы и анализирует зону поражения. Заранее определяется количество сеансов эпиляции;
  2. Подготовка кожи. Если есть потребность, происходит очищение кожи в зоне, где будет проводиться обработка лазером;
  3. Защита глаз. Пациенту обязательно надевают очки, чтобы защитить глаза от лазерного излучения;
  4. Нанесение специального геля. Применяется в некоторых ситуациях, чтобы сглаживать движение рабочего инструмента;
  5. Лазерное воздействие. Выполняется обработка лазером до полного уничтожения волос.

В зависимости от обрабатываемой зоны процедура займет от 5 до 90 минут. Больше всего времени понадобится на ноги, меньше всего на верхнюю губу.

Где заказать профессиональную лазерную эпиляцию?

Специалисты из «LaserVille» готовы начать работу с абсолютно любыми случаями, гарантируя удаление нежелательных волос с сохранением результата на длительное время. Основой работы является лазерная установка Motus AX, которая давно считается проверенным и эффективным решением для большинства случаев.

Удаление волос этим лазером отличается безопасностью и надежностью. Специалисты готовы работать с разными оттенками и типами кожи без негативного последствия для здоровья. Сотрудники косметологического центра имеют соответствующие сертификаты и обладают огромным опытом.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"